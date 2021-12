Viele Krankenhäuser in Baden-Württemberg wollen mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie weitere Unterstützung von Bund und Land verlangen. Auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit den Standorten in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen ist dabei. Kreistag verabschiedet eine Resolution mit großer Mehrheit.

Pflegekräfte, Ärzte und weitere Mitarbeiter des Schwarzwald-Baar-Klinikums arbeiten in der vierten Welle der Corona-Pandemie erneut bis an ihre Grenzen, doch die Krankenhäuser sind finanziell in der Krise: Das geht nicht nur dem Klinikum so, rund