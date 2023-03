Ein landwirtschaftliches Anwesen in Vöhrenbach brennt am Donnerstagmorgen völlig nieder. Menschen kommen nicht zu Schaden, doch der Schaden beträgt rund ein halbe Million Euro. Und die Ursache ist bislang rätselhaft.

Im Vöhrenbacher Ortsteil Urach ist ein landwirtschaftlicher Hof komplett abgebrannt. Am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr war in dem Anwesen in der Streichenbachstraße das Feuer entdeckt worden. Alle Tiere konnten gerettet werden, Menschen sind keine