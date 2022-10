Visual Story Veröffentlicht am 07. Oktober 2022

Zu einem verheerenden Feuer werden Rettungskräfte in der Nacht zum Freitag gerufen. Bis zu 120 Tiere verenden. Menschen kommen nicht zu Schaden.

Beim Brand dreier Gebäude des Eschbachhofs in Trossingen kommt es zu einem Millionenschaden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei einem Großbrand auf dem Aussiedlerhof, demEschbachhof, in Trossingen (Kreis Tuttlingen) verendeten in der Nacht zum Freitag über 100 Tiere, darunter größtenteils Großvieh.Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren in der Nacht mit einem