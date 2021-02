Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Der Fasnet-Wahnsinn hat einen Namen – Late Night VS setzt ungeahnte Maßstäbe

So etwas hat es in Villingen-Schwenningen noch nicht gegeben: Der Live-Stream „Late Night VS – Fasnet Spezial“ aus der Neuen Tonhalle sprengt alle Dimensionen – gemessen an der Professionalität der Macher und an den Zuschauerzahlen.