Schwarzwald-Baar-Kreis vor 31 Minuten

CDU gegen SPD, Grüne gegen AfD, Linke gegen FDP: So liefen die Duelle der Direktkandidaten in der SÜDKURIER-Wahlarena

In der SK-Wahlarena ging es am Dienstagabend hoch her. In den Duellen der Direktkandidaten zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Parteien. Es duellierten sich Thorsten Frei (CDU) mit Derya Türk-Nachbaur (SPD), Thomas Bleile (Grüne) mit Martin Rothweiler (AfD) und Heinrich Alexandra Hermann (Linke) mit Marcel Klinge (FDP).