Genuss im Schwarzwald vor 28 Minuten

Luftige Teige, krachende Krusten: Hier wird Brot mit Liebe gebacken

Wer Deutsche im Ausland fragt, was sie vermissen, bekommt eine Antwort wohl besonders oft: Brot. Abseits der Massenproduktion wird die Backware mit viel Handarbeit hergestellt – so auch in zwei Backstuben der Region.