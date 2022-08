Donaueschingen vor 2 Stunden

Bei Petra Höfler soll sich niemand schämen – Deshalb betreibt sie ein Sozialkaufhaus

Während andernorts in Sozialkaufhäusern die Ware knapp wird, mangelt es Secondo nicht an Spenden. Trotzdem kommen mehr Kunden. Liegt das an der Inflation? Oder am Umbau des Secondhand-Ladens? Ein Besuch.