Veröffentlicht am 04. September 2019

Erwin Teufel feiert am heutigen 4. September seinen 80. Geburtstag. Der Bauern-Bub hat es bis zum angesehenen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg geschafft. Davor hat der VS-Ehrenbürger das Oberzentrum strukturiert und entscheidend zur Prosperität der Region beigetragen. Entspannt dem Achtzigsten entgegen: Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident, sitzt am Ufer des Bodensees beim Interview in einem Café.| Bild: Felix Kästle

Als Sohn eines Landwirts hat er immer die Ruhe bewahrt. Für sich selbst und für das Land. Und in der Ruhe, da entspringt die Kraft. Jetzt wird Erwin Teufel am heutigen Mittwoch, 4. September, stolze 80 Jahre alt.14 Jahre Regierungschef in der Villa