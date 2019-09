Unterkirnach vor 3 Stunden

Da wurd‘s dem Grill dann doch zu heiß: Smoker-Brand ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehr Unterkirnach musste am Donnerstagnachmittag zu einem Brandeinsatz in das Gebiet Breitbrunnen ausrücken. Dort geriet ein Barbecuegrill, ein so genannter Smoker, in Brand. In der Folge fing auch eine Pergola aus Holz Feuer.