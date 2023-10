Der Weltcup der Nordischen Kombinierer macht in der kommenden Wintersaison wieder Halt in Schonach. Vom 26. bis 28. Januar 2024 duellieren sich die besten ihrer Sportart in insgesamt vier Wettbewerben. Tickets für das Wochenende gibt es bereits ab Mittwoch, 1. November, auf www.schwarzwaldpokal.de oder ab Donnerstag, 2. November, bei der Tourist-Information (Hauptstraße 6) in Schonach.

„Wir haben die Eintrittspreise in diesem Jahr verringert. Kinder bis einschließlich 16 Jahren haben freien Eintritt“, erklärt der Vorsitzende Christian Herr. Tagestickets gibt es für 22 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 16 Jahren sind frei. Wer nur zum Langlauf möchte, bekommt eine ermäßigte Karte bereits für 15 Euro. Das VIP-Ticket mit ausgewiesenem Parkplatz, Shuttleservice, inklusive Verpflegung und Zugang zum VIP-Zelt kostet 180 Euro pro Person. Für fünf Euro pro Person ab 17 Jahren gelangt man am Freitag in den Genuss des offiziellen Trainings und der Qualifikation sowie dem provisorischen Wettkampfdurchgang an der Langenwaldschanze.

Das Organisationskomitee kündigt außerdem eine Neuerung an: „Die Eintrittskarte zu unserem Weltcup ist zeitgleich auch eine ÖPNV-Fahrkarte. Unsere Gäste können somit aus ganz Baden-Württemberg kostenlos mit dem ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr) zum Weltcup an- und abreisen.“

Das Datum konnten sich die Schonacher übrigens nicht aussuchen. „Die FIS gibt uns das Veranstaltungsdatum vor. Wir müssen dann schauen, wie wir dies umsetzen können“, so der Vorsitzende. Die FIS argumentiert dieses Datum vor allem durch die Reisewege. Im Januar ist der Block „Mitteleuropa“ mit Oberstdorf, Chaux-Neuve, Schonach und Seefeld dran. In Absprache mit dem Turnverein und der Narrenzunft konnte der Termin bestätigt werden. Der Turnverein führt die Bunten Abende am 19. und 20. Januar durch und die Narrenzunft feiert den Zunftabend wie gewohnt am Samstag, 3. Februar, vor dem Schmutzigen Donnerstag. „Wenn das jemand gemeinsam kann, dann wir Schonacher. Wir arbeiten und unterstützen uns gegenseitig“, so Herr.

Das Programm startet am Freitag, 26. Januar, um 9 Uhr mit dem offiziellen Training im Langlauf am Skistadion Wittenbach. Am Samstag, 27. Januar, geht es um 9.45 Uhr mit dem Wertungsdurchgang im Skispringen der Frauen an der Langenwaldschanze los. Am Sonntag, 28. Januar, startet das Programm um 9.30 Uhr ebenfalls mit dem Wertungsdurchgang im Skispringen der Frauen auch wieder an der Langenwaldschanze.