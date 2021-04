Bei der Aktion „Blühender Naturpark“ kann jeder mitmachen. Die Gemeinde Schonach beteiligt sich wieder. „Helfen Sie mit, dass unsere Gemeinde ‚blumenbunter‘ wird. Selbst einen kleinen Garten oder Vorgarten kann man mit wenig Aufwand so gestalten, dass Falter, Bienen, Hummeln und Co. Futter finden“, heißt es. Saatmischungen mit heimischen Pflanzenarten sind jetzt für kleine Flächen (zirka zehn bis 50 Quadratmeter) bei der Gemeinde Schonach erhältlich. Es stehen folgende Saatgutmischungen zur Verfügung: Feldblumenmischung (Blumen 100 Prozent), Blumenwiese (50 Prozent Blumen, 50 Prozent Gräser) sowie Bunter Saum (Blumen 100 Prozent mit ein- und mehrjährigen Arten). Das Saatgut erhalten Interessierte in kleinen Mengen bei der Tourist-Info Schonach, ab sofort montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.

Verschiedene Mischungen

Eine blütenreiche und insektenfreundliche Landschaft biete laut Gemeindeverwaltung auch mehr Lebensqualität für die Menschen. Sie erfreuen sich an bunten Blumen und einer Vielzahl an Blüten suchenenden Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen. Auch die Leistungen dieser Insekten für die Bestäubung von Obst und Gemüse seien nicht zu unterschätzen.

Blühwiesen im Kurgarten

„Die erste Aussaataktion für ein ‚Blühendes Schonach‘ war im April 2020 im Kurgarten. Es wurden die ersten Flächen mit Samen heimischer Wildblumen angesät“, so die Gemeindeverwaltung. „Auf den beiden Flächen sind die Blühwiesen sehr gut angewachsen. Auf dem teilweise sehr trockenen Boden konnten sich bereits viele Arten etablieren. Es sind alle gespannt, wie sich die beiden Blumenwiesen im Kurgarten im Sommer weiterentwickeln werden. Gemeindegärtnerin Michaela Kienzler und Naturführerin Ingrid Schyle stehen für Fragen zur Verfügung.“

Informationen im Internet:

http://www.bluehender-naturpark.de