Das Inventar der Strohhutfabrik Sauter solle unverzüglich gesichert werden. Das hat die OGL-Fraktion im Gemeinderat beantragt. Sie sieht die Gemeinde als Eigentümer des Gebäudes dabei in der Pflicht. Laut Vorschlag der OGL soll das Inventar im Erdgeschoss des Anwesens Sperl zwischengelagert werden. Der Förderverein Schwarzwälder Strohhutmanufactur, der in einem Schreiben um eine baldige Entscheidung bat, hat seine Hilfe angeboten. Auch die Nähstube könnte im Sperl-Gebäude aufgebaut werden, hieß es.

Dem Gemeinderat lag nun in jüngster Sitzung ein Beschlussvorschlag der Gemeinde vor. Die Verwaltung sah das Wunschdenken als durchaus verständlich an, befand dies aber auch als einseitig vorgetragen. Denn bevor final über das denkmalgeschützte Inventar entschieden werden könne, müssten noch andere Parameter beachtet werden. Etwa die Bereitschaft zur Errichtung einer Einrichtung zum Betreuten Wohnen mit Sozialräumen an Stelle der Strohhutfabrik. Vor allem in dieser Hinsicht sei die Zeit aus Sicht der Gemeinde noch nicht reif, denn eine Entscheidung des interessierten Investors stehe noch aus, wobei die Verhandlungen auf einem guten Weg seien.

Bürgermeister sieht keinen Druck

Und das Gebäude Sperl, so Bürgermeister Jörg Frey, sei eigentlich mit dem Hintergedanken gekauft worden, dort eventuell mal einen Arzt ansiedeln zu können. Frey führte außerdem ins Feld, dass die Güter nun seit 25 Jahren ungenutzt in der Strohhutfabrik stehen würden. „Wir sehen daher in dieser Sache keinen Druck.“ Hinzu käme außerdem die Frage, wer für eventuell nötige Umbaumaßnahmen aufkommen werde und ob die Güter aufgrund des Schimmel- und Schwamm-Befalls noch behandelt werden müssten.

Bürgermeister Frey verwies auf das Gespräch mit dem Vorstand des Fördervereins, der seiner Meinung nach „die sehr viel vernünftigere Lösung“ parat hätte. Demnach wünschen sich die Mitglieder des Vereins die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäude Sperls als Lager und zum Aufbau der Nähstube. Für die Kosten würde der Förderverein auch selber aufkommen.

