Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Schonach am Silvesterabend gegen 22 Uhr ist ein Mann mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ursache war ein selbst gebauter Böller des Sohnes.

Zusatzstoffe aus dem Internet

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen baute ein 23-jähriger im elterlichen Haus aus legal erworbenen Feuerwerkskörper sowie weiteren Zusatzstoffen, die im Internet erworben wurden, einen Sprengsatz und lagerte diesen auf einer Werkbank im Keller.

Anzeige gegen den Sohn

Der Vater führte laut Polizei am Abend in dem Raum Flexarbeiten durch, sodass der selbst gebaute Sprengsatz zündete. Durch die Detonation wurden Fenster und Türrahmen aus der Verankerung gerissen. Der Vater wurde mit schweren Verbrennungen in ein Klinikum eingeliefert, der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Sohn gelangt strafrechtlich wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz zur Anzeige.