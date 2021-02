von Claudius Eberl

Mindestens neun Ü3-Plätze fehlen laut Warteliste in Schonach. Unter Berücksichtigung aller Kinder, die in Schonach beheimatet sind und Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben, sind es sogar 22 Plätze. Bereits im vergangenen Jahr diskutierte der Gemeinderat die Möglichkeiten. Da weder im katholischen Kindergarten noch im Kinderhaus Möglichkeiten zur Ausweitung bestehen und ein An- beziehungsweise Neubau sehr hohe Kosten verursachen würde, suchte man nach Alternativen. Die Idee: Seitens der Verwaltung sah man die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe als kostengünstigste Lösung an. Eine Waldgruppe bietet Platz für 20 Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt, auch könnten hier verlängerte Öffnungszeiten angeboten werden. In der Gemeinderatssitzung stellte die Verwaltung ihr Konzept dafür vor. So könnte als Standort der Parkplatz oberhalb des Baugebiets Mühleberg dienen. Die komplette Infrastruktur für Ver- und Entsorgung liegen in der Straße. Geheizt werden könne nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger mit Gas per Festanschluss. Als Unterkunft sollen entweder Wagen oder ein Blockhaus dienen, beide müssten sanitäre Anlagen und Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Wichtig für Eltern: Das ändert sich Geschwister-Boni Der Schonacher Gemeinderat hat Geschwister-Boni für das Kinderhaus Gipfelstürmer zugestimmt. Die Verwaltung soll entsprechende Verträge mit der Mehr Raum für Kinder gGmbH aushandeln. Gespräche mit der Geschäftsführung des Trägers hatten ergeben, dass es machbar wäre, die Gipfelstürmer-Beiträge im U3- und im Ü3-Bereich denen des Kindergartens St. Raphael anzupassen. Der Gipfelstürmer biete zwar andere Betreuungszeiten an, die Stundenumfänge könnten aber laut dem Württembergischen Modell auf 32,5 Stunden pro Woche umgerechnet werden, sagte Marko Kaldewey, Geschäftsführer der gGmbH. So würden sich für den Ü3 finanzielle Erleichterungen für die Eltern ergeben, im U3 würden die Kosten jedoch steigen. Die Kosten sollen im Ü3 rückwirkend zum 1. Januar 2021 und im U3-Bereich zum 1. April 2021 angepasst werden. Der August soll künftig beitragsfrei bleiben. Das Defizit gleicht die Gemeinde aus. Beiträge im Lockdown Die Kindergärten sind seit Anfang Januar aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Der Gemeinderat beschloss nun, wie mit bereits eingezogenen Beiträgen verfahren wird. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung zugesichert, 80 Prozent der Kosten für die Erstattung zu stemmen, der Rest ist von den Kommunen zu tragen, da ja auch gewisse Einnahmen aus der Notbetreuung generiert werden. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, die Januar-Beiträge einzubehalten und dann im ersten Monat, in dem der Kindergarten wieder komplett öffnen darf, die Summe zu verrechnen. Da die Kindergärten und Grundschulen im Land nicht vor dem 22. Februar öffnen, sollen die Monatsbeiträge für Februar nicht eingezogen werden. Für die Notbetreuung, aktuell besuchen diese in St. Raphael 32 Kinder, sollen nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Tage berechnet werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

Die Verwaltung hatte sich zusammen mit der Leitung des katholischen Kindergartens solche Einrichtungen in Schönwald und Gutach-Bleibach angeschaut. Man kam zu dem Ergebnis, das man eine Holzhütte präferieren würde, da man dann flexibel in der Größe sowie der Aufteilung wäre, auch Anbauten wären bei Bedarf kein Problem. Die Holzhütte könnte von örtlichen Handwerkern errichtet werden. Dazu gebe es bereits Vorgespräche. Ein Bauwagen mit den Abmessungen von etwa neun mal 2,5 Metern in regulärer Form komme auf etwa 65.000 Euro, ein Bauwagen in runder Form auf rund 95.000 Euro. Ein Holzhaus lasse sich mit etwa 65.000 Euro realisieren, jeweils zuzüglich der Kosten für Toiletten. Finanzierung: Im Haushalt wurden 80.000 Euro für die Maßnahme eingestellt, zur Finanzierung könnte man auch eine Förderung des Bundes beantragen, wie Bürgermeister Jörg Frey verlauten ließ.

Lukas Spath präferierte zwar den Rundwagen, weil dieser einfach etwas abenteuerlicher und außergewöhnlicher aussehe, die weiteren Ratsmitglieder zeigten sich da aber relativ offen. Wobei Petra Hettich auch darum bat, das Aussehen der Unterkunft – welcher Art auch immer – einfach auch etwas nach Kindergeschmack auszuführen. Bernd Kaltenbach (FWV) wollte wissen, wie es denn mit Folgekosten aussieht. Ortsbaumeister Ansgar Paul meinte, dass man mit einem Holzhaus mit entsprechendem Dachüberstand und Dacheindeckung wohl in Sachen Unterhaltskosten mehr Freude hätte. OGL: Gerhard Kienzler erklärte, dass es natürlich schön sei, wenn örtliche Handwerker mit dem Bau beauftragt würden. Er wies darauf hin, dass man sich bezüglich Parkplätze und Zufahrt Gedanken machen sollte. Das sah Frey gelassen: Es gebe am geplanten Standort zwei Parkplätze, die genutzt werden könnten. Auch die Zufahrt sah er unproblematisch, hier könnte man von der Seite des Grubwegs anfahren und Richtung Kindergarten St. Raphael wieder abfahren.

