von Maria Kienzler

Einen Kreuzweg für junge Leute hatten die Jugendseelsorgeteams der evangelischen und katholischen Christen in Deutschland für die Fastenzeit vorbereitet. Obwohl nicht die klassischen Kreuzwegstationen zugrunde liegen, wurde der letzte Weg von Jesus dennoch genau nach den biblischen Texten dargestellt. Mehrere eifrige Pfarrgemeinderätinnen aus der Triberger Seelsorgeeinheit besorgten diese Kreuzweghefte und luden alle Jugendlichen im Konfirmations- und im Firm-Alter per E-Mail persönlich ein.

Die Gottesdienstleiterin Anja Finkbeiner (von links) trägt mit ihren 15-jährigen Zwillingstöchtern Leonie und Hannah Passionstexte vor. | Bild: Maria Kienzler

Anja Finkbeiner aus Gremmelsbach übernahm die Leitung der Feier und bei der Gestaltung wurde sie von fast allen Pfarrgemeinderats-Kolleginnen unterstützt. Auch einige Mädchen und Jungen konnten als Sprecher einbezogen werden. Der Kreuzweg in Bildern soll einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Dabei lehnen sich die biblischen Szenen eng an die Passionsspiele in Oberammergau an und auch die acht Fotos, die auf der Leinwand leuchten, stammen von den Proben in der bayerischen Gemeinde.

So erlosch die Seuche

Bei der Eröffnung in der Kirche St. Urban wurde darauf hingewiesen, dass eine Pest-Epidemie in Bayern der Anlass war, die Passionsspiele zu beginnen. Vor fast 400 Jahren brach auch in Oberammergau der „Schwarze Tod“ aus und in wenigen Tagen starben 85 Menschen. Als die Bewohner Gott gelobten, in ihrem Dorf alle zehn Jahre die Leidensgeschichte Jesu aufzuführen, falls sie gerettet werden, erlosch sofort die Seuche.

Ein Blick hinter die Kulissen

Das Theaterstück über die letzten fünf Tage im Leben von Jesus Christus wurde seither im Zehnjahres-Rhythmus bis 2010 aufgeführt. 2020 kam die Corona-Pandemie dazwischen. Doch stattdessen gab es nun in diesem Jahr den ökumenischen Jugendkreuzweg mit fünf Szenen, der auch in der Raumschaft Triberger präsentiert wurde. Gebannt und aufmerksam blickten die Jugendlichen und ihre Eltern „hinter die Kulissen“, wo der Leidensweg Jesu in modernen Bildern lebendig wurde.