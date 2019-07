von Benita Hansmann

Nach vier vergangenen erfolgreichen Wochenenden der jungen Skispringer und Kombinierer des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg, mischten sie am Wochenende Degenfeld gewaltig auf.

In der Heimat von Olympiasiegerin Carina Vogt, setzte das junge Team um die Schonacher Trainer Hansjörg Jäkle und Philipp Schwer ein dickes Ausrufezeichen. Nach zweieinhalbstündiger Anreise und drei Trainingssprüngen zeigten die Sportler des Skiteams Schonach-Rohrahrdsberg im Alter von sieben bis elf Jahren ihr Können auf der K16-Meter Schanze im schwäbischen Degenfeld.

In der Klasse S9 wurde Julian Schonhardt (15 und 15,5 Meter) nur um 0,3 Pünktchen geschlagen. Maximilian Singler wurde in der gleichen Altersklasse im Spezialskispringen vierter mit Sprüngen auf 13 und 13,5 Meter. Stefan Flajs­mann, der erst seit wenigen Wochen im Lager der Skispringer ist, wurde in der Schülerklasse 8 sechster (elf und elf Meter).

Marlon Dengler, Julian Schonhardt, Christopher Stommer, Stefan Flajsmann, Giuliana Singler, Maximilian Singler und Tim Schwenteck sind bei der Kids Cup Trophy in Degenfeld erfolgreich. | Bild: Skiteam

Die Klasse S11 konnte der Schonacher Tim Schwenteck für sich entscheiden. Er sprang 15,5 Meter im ersten und bestätigte seine Weite im zweiten Durchgang mit ebenfalls 15,5 Meter.

Auch Christopher Stommer gewann seine Schülerklasse (S12) mit großem Abstand für sich. Mit den Tagesbestweiten von 17 und 17,5 Meter bescherte er sich einen großen Vorsprung für den anschließenden Lauf. Marlon Dengler wurde in derselben Klasse vierter (16 und 17 Meter). Giuliana Singler wurde in der Offenen Klasse der Mädchen fünfter mit zehn und 12,5 Meter.

Schonach Schonacher Mädchen trainieren für die große Schanzen Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Sprungwettkampf ging es für alle Sportler des Skiteams noch zusätzlich auf die Strecke für die Wertung in der Nordischen Kombination.

Julian Schonhardt überholte seinen Konkurrenten und kam als Sieger ins Ziel. Teamkamerad Maiximilan Singler sicherte sich Platz vier. Ebenfalls erster wurden in seinen Altersklassen Tim Schwenteck (S11) und Christopher Stommer (S12). Marlon Dengler (S11) bestätigte seine Leistung des Sprungs auch im Lauf und hielt seinen vierten Platz ein. Stefan Flajsmann wurde in der Nordischen Kombination sechster. Giuliana Singler verbesserte sich durch ihren starken Lauf von Rang fünf auf Rang drei und stand somit auf dem Siegerpodest.