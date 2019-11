von Hans-Jürgen Kommert

100 Besucher verfolgten den Vortrag der Pflanzen-Biochemikerin Elke Schulz mit. „Es gibt nichts schöneres für einen Veranstalter, als wenn man nachstuhlen muss“, sagte Marlies Schneider vom Ökumenischen Bildungswerk Schonach dazu. Mit Entzündungen beschäftigte sich die Villingerin, die nach einer Gärtner-Ausbildung in Großbritannien zunächst Biologie studierte und dann im Fachbereich Pflanzen-Biochemie promovierte.

Natürliche Reaktion

Zunächst bestätigte sie, dass Entzündungen per se nichts Negatives seien. Vielmehr seien sie eine notwendige und natürliche Immunreaktion des Körpers auf verschiedene Erkrankungen oder Verletzungen, die mit Rötungen, Schwellungen und zumeist Überwärmung einhergingen.

Kritisch seien die latenten Entzündungen, die man kaum wahrnehme – die bezeichnete die Referentin als „chronische Schwelbrände“. „Viele Krankheiten basieren auf chronischen Entzündungsprozessen. Ob Bronchitis, Arthritis, Osteoporose, Akne, Diabetes, Bluthochdruck, Autoimmunkrankheiten wie MS, sogar Alzheimer oder Krebs – so unterschiedlich diese Krankheiten auch sind, ihnen allen liegen übermäßige Entzündungsreaktionen im Körper zugrunde“, ist sich Elke Schulz sicher. Tatsächlich könnten die Ursachen vieler gesundheitlicher Leiden auf chronische Entzündungen zurückgeführt werden.

Böse Lebensmittel

Auslöser solcher latenter Entzündungen könnten beispielsweise Schweinefleisch, tierische Produkte, bestimmte Fette (hydrogenisierte, Transfette und ähnliche), Industriezucker, Süßigkeiten, aber auch Süßstoffe, Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe, Getreide wegen Gluten), sogar diverse Milchprodukte und Eier sowie Alkohol, sofern mehr als zehn Gramm je Woche überschritten würden.

Gesundes im Übermaß

Diese Produkte enthalten unter anderem die Omega-6-Fettsäure Arachidon, die eigentlich sogar gesund wäre, wenn sie nicht in vielen Nahrungsmitteln im Übermaß vorhanden wäre. So beispielsweise in der Schweineleber mit 870 Milligramm je 100 Gramm Fleisch, Bio-Rindfleisch schlägt sich dabei mit 30 bis 40 Milligramm recht tapfer, Wild hat nochmals gerade die Hälfte davon.

Um dagegen anzugehen, könnten viele gute Lebensmittel als Entzündungsschützer eingesetzt werden. So enthalten Gemüse, Obst, Nüsse, Gewürze, Kräuter, gute Fette (beispielsweise Leinöl) und fermentierte Lebensmittel natürliche Entzündungshemmer.

Curcuma spielt in der Topliga

Das Gewürz Curcuma, das typischerweise ein großer Anteil der Mischung von Curry ist, spielt dabei in der allerobersten Liga. Gesünder sei es als frische Wurzel, die man frisch reibt – doch auch gutes Curcuma-Pulver sei prima. Dazu sollte man aber ein gutes Öl sowie frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer ergänzen. Das darin enthaltene Piperin (das dem schwarzen Pfeffer Geschmack und Schärfe verleiht), sorge dafür, dass das Curcumin deutlich besser aufgenommen werden könne. Für wichtig hält Schulz auch grüne Gemüse; Obst sollte nur als ganze Frucht und nur mäßig gegessen werden. Entscheidend sind für sie auch die Erkenntnisse der Hildegard von Bingen, die dazu rät, morgens den Magen mit warmen Lebensmitteln auf Betriebstemperatur zu bringen – beispielsweise mit einem nicht gekochten, sondern nur erwärmten Haferbrei. Generell sei für den heutigen Menschen gekochte Nahrung vorteilhafter als Rohkost – mit Ausnahme der Karotte und der Tomate.

Auch Trinken sei sehr wichtig: gutes Wasser, heiße Zitronengetränke, ungesüßte Tees (Fenchel, Ingwer) mit Kurkuma, Honig, Zimt und einem guten Öl. Ohne Nebenwirkungen könne man so unterschwelligen dauerhaften Entzündungssituationen positiv und auf natürliche Weise begegnen.

Am Ende eines interessanten Vortrags gab Marlies Schneider bekannt, dass bereits am 20. November der nächste Vortrag verrate, wie sicher Online-Banking ist und am 9. November lockt ein Ausflug zur Zeppelin-Werft.