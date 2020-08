von Maria Kienzler

Olga und Otto Hummel hatten Diamantene Hochzeit – allerdings schon am 22. April. Die Feier musste wegen Corona verschoben werden. Erst jetzt konnte das seltene Fest nachgeholt werden. Das Jubelpaar hatte für den Sonntag 40 Gäste eingeladen. Zuerst feierten alle in der Schonacher Pfarrkirche den Gottesdienst, danach schloss sich die Segensfeier für Otto und Olga Hummel an und zum Abschluss ging es zum festlichen Mittagessen ins Restaurant.

Schonach Da staunen die Urlauber: So alt ist der moderne Bio-Bauernhof von Familie Kienzler wirklich Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrer Andreas Treuer fand viele Worte der Anerkennung für die Liebe und Treue des Ehepaares, das seit 60 Jahren durch das Sakrament der Ehe verbunden ist. Er rief den Segen Gottes auf das Jubelpaar herab und wünschte den beiden noch viele glückliche und gesunde Ehejahre. Diakon Klaus-Dieter Sembach überreichte ein Geschenk der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“.

Schönwald Wenige Sekunden nach Mitternacht: Bürgermeister Christian Wörpel bewirbt sich erneut Das könnte Sie auch interessieren

Renate Hummel-Braun las das Glückwunschschreiben von Erzbischof Stephan Burger vor und überreichte es ihrem Onkel Otto und dessen Ehefrau Olga. Der Erzbischof gratulierte dem Jubelpaar zu ihrem langen gemeinsamen Lebensweg und zitierte folgenden Vers vom Hohelied der Liebe aus dem ersten Brief an die Christen von Korinth: „Die Liebe erträgt alles, sie hält allem stand und sie hört niemals auf.“

Triberg Schmutz und Zerstörung am Triberger Bahnhof – Jetzt ermittelt die Bundespolizei Das könnte Sie auch interessieren

Die Ehejubilare stammen beide aus Schönwald. Otto Hummel wuchs auf dem Gutenhof mit sieben Geschwistern auf, während Olga Burger im Ortsteil Fuchsbach wohnte. Die beiden kannten sich schon als Kinder, doch erst beim Tanz auf einem Waldfest verliebten sich die Jugendlichen. Am Geburtstag von Otto Hummel – am 22. April – feierten die beiden 1960 ihre Hochzeit. Die Ehe wurde mit vier Kindern gesegnet, die heute alle in der näheren Umgebung wohnen. Der Hoferbe Klaus Hummel bewirtschaftet mit seiner Familie den Gutenhof, während das Jubelpaar nebenan im Leibgedinghaus wohnt. Zehn Enkelkinder gratulierten ihren Großeltern zum Ehejubiläum. Mit dabei waren die vielen Geschwister des Jubilars mit ihren Familien und einigen Patenkindern.