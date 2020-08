Der parteilose Amtsinhaber Christian Wörpel will es erneut wissen. Er warf in der ersten Minute der Frist seine Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus ein: Wenige Sekunden vor Mitternacht hatte Wahlleiterin Monika Ganter noch einmal in den Briefkasten geschaut – lediglich zwei normale Briefe befanden sich darin. Schlag Null Uhr holte Bürgermeister Christian Wörpel den Umschlag mit seinen Bewerbungsunterlagen heraus und drückt sie in den fast zu kleinen Briefkasten.

Bis Anfang Februar ist er in jedem Falle noch im Amt. „Schönwald ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden und die Entwicklung des Dorfes liegt mir nach wie vor sehr am Herzen“, sagte er. Bereits bei seiner ersten Kandidatur 2012 habe er eine längerfristige Amtsausübung angestrebt. Er wolle auch in Zukunft Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern das Dorf positiv gestalten. „Ich bin fest entschlossen, auch weiterhin Schönwalds Bürgermeister zu sein“, sagte Wörpel.

Mittlerweile ist Christian Wörpel 36 Jahre alt. Am 11. November 2012 wurde er im ersten Wahlgang mit mehr als 71 Prozent als Nachfolger von Hans-Georg Schmidt ins Amt gewählt. Zuvor war der studierte Verwaltungsfachmann mit Diplom- und Masterabschluss von 2010 bis zum Amtsantritt 2013 als Hauptamtsleiter der Gemeinde tätig.