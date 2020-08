von Hans-Jürgen Kommert

Susanne Discher hat ihre Arztpraxis in der Gemeinde Schönwald nach wenigen Monaten wieder aufgegeben. Bertold Allgaier bedauert diesen überraschenden Schritt sehr. Das sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Er hatte Discher noch eigens moderne Praxisräume im „Falken“ eingerichtet. Die bleiben nun ungenutzt.

Man sei sich einig gewesen, dass die Übergabe der neuen Praxisräume im „Falken“ am Freitag, 7. August, erfolgen sollte. Leider, so Allgaier weiter, sei die Medizinerin nicht zum vereinbarten Termin gekommen. Vielmehr habe sie kurz davor telefonisch mitgeteilt, dass sie das Angebot, in die neuen Praxisräume zu wechseln, nun doch nicht annehmen werde. „Meine Mitarbeiter waren pünktlich vor Ort, um die Schlüssel zu übergeben, warteten jedoch vergeblich auf Frau Discher“, sagt Allgaier.

Zutiefst enttäuscht

Er sei Discher in vielen Punkten entgegengekommen, nun sitze die Enttäuschung doch recht tief. Trotz Zusage habe die Ärztin plötzlich einen Rückzieher unternommen und den angebotenen Mietvertrag abgelehnt. Dies sei umso mehr bedauerlich, als die Praxisräume nur aufgrund der längerfristigen Planung und der früheren Zusagen der Ärztin entstanden seien.

Was hat Allgaier motiviert, die Räume im „Falken“ zu schaffen: „Ich wollte einerseits die Ärztin mit modernen Praxisräumen im Neubau zu moderaten Mietkonditionen unterstützen und andererseits der Gemeinde dabei helfen, diesen Arztsitz zu sichern. Die Darstellung von Frau Discher, die Konditionen seien unannehmbar und allen Abmachungen widersprechend gewesen, weise ich mit aller Entschiedenheit zurück.“

Ärztin lehnt Laufzeit ab

Obwohl Discher nun in der Öffentlichkeit betone, sie wäre gerne zehn Jahre die Hausärztin der Schönwälder geblieben, so habe sie letztendlich ihm gegenüber abgelehnt, einen Mietvertrag mit einer festgeschriebenen Laufzeit von fünf Jahren inklusiv Verlängerungsoption zu unterzeichnen, so Allgeier. Discher hätte zudem in den neuen Praxisräumen deutlich weniger Miete bezahlt als bisher.

Praxisräume stehen weiter zur Verfügung

„Dieses Kapitel ist für mich nun abgeschlossen. Jetzt heißt es für mich, die Gemeinde dabei zu unterstützen, dass die ärztliche Versorgung schnellstens wiederhergestellt werden kann. Die neuen Arztpraxisräume stehen dazu selbstverständlich nach wie vor zur Verfügung“, stellte Allgaier fest.

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin Susanne Discher war am Wochenende noch zu einer Stellungnahme betreffs ihrer für viele Patienten überraschenden Praxisschließung bereit, zog diese zwischenzeitlich jedoch wieder zurück.