Am 14. September wäre Johann Papa 110 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist im „Eschle“ in der Hauptstraße 6 in Schönwald eine Auswahl seiner Werke ausgestellt. Diese befinden sich im Besitz der Familie Papa. Der Sohn Erich Papa verwaltet den Nachlass.

Johann Papa war in einer Zeit groß geworden, in der Malen als ein Talent angesehen wurde. Sie galt Menschen damals nicht als eine Profession, die dem Künstler den Lebensunterhalt sichert. Er hatte es daher schwer, sich mit seinem inneren Empfinden für die Malerei gegenüber dem Vater durchzusetzen. Es gelang Papa jedoch, trotz aller Schwierigkeiten dennoch, sich als Autodidakt zum anerkannten Künstler zu entwickeln.

Liebe zur Heimat

Er liebte seine Heimat, den Schwarzwald. „Es entstanden wunderschöne Blumenbilder, mit Blumen, die man hier in den Wiesen findet, verträumte, sonnige Waldpartien und Landschaftsbilder, die den Betrachter an der Liebe zu seiner Heimat teilhaben lässt“, schwärmt das SKT-Team in der Pressemitteilung zur Ausstellung. Am Freitag, 11. September, ist zudem geplant, im „Eschle“ eine Präsentation zu zeigen, die das Werk des Künstlers vermittelt.

Die Ausstellung mit Bildern von Johann Papa ist noch bis zum 20. September zu sehen. Donnerstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr, an den anderen Tagen, ab fünf bis zehn Personen, auf Voranmeldung unter Telefon 07722/3957.