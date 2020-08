Am Ende der Ausschreibung ist zu lesen, dass sich der derzeitige Stelleninhaber wieder bewirbt, was für die Schönwälder keine Neuigkeit ist. Schließlich gab der amtierende Bürgermeister Christian Wörpel bereits in der Ratssitzung am 12. Mai seine erneute Kandidatur bekannt und betonte, dass er sich im Dorf sehr wohl fühle und mit der Gemeinde noch sehr viel vorhabe.

„Die Stelle des Bürgermeisters des heilklimatischen Kurorts und Wintersportplatzes mit 2450 Einwohnern und jährlich 170.000 Übernachtungen, ist infolge Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers zum 2. Februar 2021 neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen“, heißt es. Die Wahl findet, wie berichtet, am Sonntag, 15. November, statt, eine eventuell erforderliche Neuwahl wäre am Sonntag, 6. Dezember.

Die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

Bewerbungsfrist: bis 19. Oktober

Bewerbungen können frühestens am Tag nach der Stellenausschreibung, also am Samstag, 29. August, und spätestens am Montag, 19. Oktober, 18 Uhr, schriftlich, in verschlossenem Umschlag, mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister-Stellvertreter Adalbert Oehler, Franz-Schubert-Straße 3 in Schönwald (Rathaus), eingereicht werden. Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen am 16. November und endet am 18. November, 18 Uhr.

Die öffentliche Bewerbervorstellung ist am 27. Oktober, 20 Uhr, in der Uhrmacher-Ketterer-Halle geplant.