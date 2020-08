von Christel Börsig-Kienzler

Seit Samstag, 29. August, und bis spätestens Montag, 19. Oktober, 18 Uhr, können im Schönwälder Rathaus Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl in Schönwald eingereicht werden. Der erste Bewerber, der seine Unterlagen am Freitag kurz nach Mitternacht und somit am ersten, möglichen Bewerbungstag, am Samstag, in den Briefkasten des Rathauses warf, war Amtsinhaber Christian Wörpel.

Kurz vor Mitternacht hatte Wahlleiterin Monika Ganter letztmals in den Briefkasten geschaut, um sicher zu gehen, dass sich darin keine zu früh eingereichten Bewerbungsunterlagen möglicher Kandidaten befinden (wir berichteten).

Bislang einzige Bewerbung

Am Montagmorgen um 7.30 Uhr öffnete Ganter wieder den Rathausbriefkasten und entnahm ihm die Unterlagen des parteilosen Rathauschefs. „Da bis dato einzig die Bewerbung von Herrn Wörpel einging, wird er nun definitiv auf Platz eins auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl stehen“, erläuterte Ganter. Wären am Montagmorgen zwei oder gar mehrere Bewerbungen im Briefkasten gewesen, hätte laut Wahlleiterin das Los darüber entschieden, wessen Name ganz oben auf dem Stimmzettel am 15. November stehen würde.