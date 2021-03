Wie viele andere Einrichtungen harrt die Fischbacher Einrichtung in der Pandemie der Wiedereröffnung. Die Schau bleibt dabei ganz nah dran am dörflichen Leben von einst.

Niedereschach – Seit rund einem Jahr haben sich durch die Corona-Pandemie weltweit, in Europa, Deutschland, Baden-Württemberg bis hinein in jede noch so kleine Gemeinde die Ereignisse überschlagen. Die Eindämmung der Corona-Infektionen ist