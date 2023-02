Niedereschach vor 1 Stunde

Schlapphut – Täler, Teufen – Maale: Tausende feiern mit den Fischbacher einen großen Jubiläumsumzug

Abwechslungsreich, stimmungsvoll und farbenprächtig. So präsentiert sich der Umzug zum 50. Geburtstag der Fischbacher Narren. Und er sprengt alles, was es bisher in Fischbach an Narretei gegeben hat.