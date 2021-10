Niedereschach vor 20 Minuten

Matthias Ratz aus Niedereschach „tankt“ meist nur noch Sonne – Das ist seine Bilanz

Klimaschutz ja. Aber wie? Den Überblick über alle Technologien und Möglichkeiten zu behalten, fällt nicht immer leicht. Wir stellen Menschen und Möglichkeiten vor, wie Klimaschutz im Alltag funktionieren kann, was es am Ende bringt und nicht zuletzt, was es kostet. Heute im Fokus: Matthias Ratz aus Niedereschach.