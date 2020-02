War es einfach die noch vorhandene Ruhe vor dem Orkan „Sabine“ und die eher schon frühlingshaften Temperaturen, was die närrischen Zuschauer in solchen Massen nach Niedereschach locken sollte. Oder einfach die Tatsache, dass zum großen Niedereschacher Umzug immerhin 37 Zünfte und Gruppen mit über 1.400 Umzugsteilnehmern angekündigt waren. In Niedereschach jedenfalls drängten sich die Zuschauermassen entlang der Umzugsstrecke.