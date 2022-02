Mönchweiler vor 4 Stunden

Wie Mönchweiler Bürger sich 1972 mit einem Protestzug gegen die Eingemeindung wehren

Während in unmittelbarer Nachbarschaft, in Villingen-Schwenningen, in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Doppelstadt gefeiert wird, ist man in Mönchweiler froh, dass die Eingemeindung in die Doppelstadt in einem Bürgerentscheid abgelehnt wurde.