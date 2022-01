Mönchweiler vor 2 Stunden

Wer hat Platz für Flüchtlinge? Jetzt hofft Bürgermeister Fluck auf die Hilfe der Bürger

In wenigen Tagen kommen die ersten zehn von insgesamt 30 Menschen nach Mönchweiler, doch es fehlt an Wohnraum in der Gemeinde. Ob Familien oder Einzelpersonen kommen, ist indessen noch nicht klar.