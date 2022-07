Kreis Tuttlingen vor 2 Stunden

Viele Busse sollen nur noch auf Bestellung fahren – Was sich für die Passagiere ändert

Der Kreis Tuttlingen plant, ab Ende 2023 an Wochenenden und in Randzeiten ein Ruf-System für Busse einzuführen. Per App, Internet oder Telefon können Fahrgäste sieben barrierefreie Niederflurkleinbusse anfordern.