Ein 50 mal 60 Meter großes Freilichtrelief, dass die topografischen Details der Region Schwarzwald und Bodensee zeigt: Das sollte um 1934 in Immendingen entstehen. Auf den Spuren eines gescheiterten Projekts.

Vor nahezu 90 Jahren hat man in Immendingen ein ehrgeiziges, damals in ganz Deutschland einzigartiges Projekt geplant und in Angriff genommen: den Bau eines 50 mal 60 Meter großen geologisch-topographischen Freilichtreliefs mit der Bezeichnung