Nach dem Feuer der Radaranlage an B311 ermittelt der Polizeiposten Immendingen gegen unbekannten Täter. Sollten sie gefasst werden, könnte das richtig teuer werden.

Hoher Sachschaden ist möglicherweise bei einer Attacke entstanden, bei der Unbekannte am frühen Freitagmorgen vergangener Woche eine stationäre Radaranlage an der Bundesstraße 311 in Immendingen angezündet haben. Sollte es Ziel des oder der Täter