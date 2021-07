Hüfingen vor 4 Stunden

Stehende Ovationen in Hüfingen: So verabschieden Jugendliche Jugendreferent Sasa Hustic

16 Jahre prägte Sasa Hustic die offene Jugendarbeit in Hüfingen, nun verabschiedeten ihn die Jugendlichen und Weggefährten. Hustic geht, weil seine Stelle als Stadtjugendreferent von 100 auf 70 Prozent gekürzt wurde. Am 1. September beginnt er seine neue Stelle als Stadtjugendpfleger in Blumberg.