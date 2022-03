Wenn der erwartete Katalog ausbleibt oder plötzlich gar keine Briefe mehr ankommen, dann wird man stutzig. Das war in Mundelfingen der Fall. Aber warum konnte die Post hier einige Tage nicht zustellen?

In der Pandemie häufen sich auch in Unternehmen die Krankheitsfälle, was dazu führen kann, dass nicht alle Prozesse wie gewohnt ablaufen können. Besonders spürbar wird das, wenn eine Dienstleistung betroffen ist, die als Selbstverständlichkeit