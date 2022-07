Im Gemeinderat wurde der Zwischenstand des Lärmaktionsplan vorgestellt. An mehreren Straßen soll es nun leiser werden. Wie der Rat das erreichen will.

Gleich an mehreren Straßen in Hüfingen ist es zu laut. Das stellte ein von der Stadt beauftragtes Gutachten fest. Jetzt hat der Gemeinderat die Option, weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit es in der Stadt leiser wird. Das Ziel ist klar: Der