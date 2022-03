Hüfingen / VS-Schwenningen vor 3 Stunden

Krieg in der Ukraine: Wie Hanna Durda versucht als Dolmetscherin zu helfen

Die Ukrainerin Hanna Durda lebt seit 2015 in Deutschland. Sie hat als Dolmetscherin in Sumpfohren geholfen, als Flüchtlinge dort ankamen. Jeden Abend betet sie für die Menschen in ihrer Heimat.