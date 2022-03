Hüfingen vor 5 Stunden

Ein kurzer Ruhestand: Kinderarzt ist auch mit 86 Jahren weiter für seine Patienten da

Im Dezember 2021 ging Selahattin Yavrucuk in den Ruhestand, im Februar kehrte er in Arbeitswelt zurück. Verzweifelte Eltern haben sich bei dem Kinderarzt gemeldet. Warum er jetzt wieder helfen will.