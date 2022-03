Die Brücke an der B 27 bei Hüfingen, die am südlichen Ende der Ausbaustrecke die B 31 überquert, wird umfangreich saniert. Verkehrsbehinderung seien unvermeidbar, teilt das Regierungspräsidium Freiburg jetzt mit.

Die Brückenarbeiten an der B27 bei Hüfingen sind laut Regierungspräsidium Freiburg (RP) in mehrereBauabschnitte unterteilt. Sie beginnen am Montag, 21. März. Es wird davon ausgegangen, dass die Sanierung bis Ende Oktober dauern wird.Bauarbeiten