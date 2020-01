Die Gemeinderatssitzung heute Abend dürfte spannend werden. Doch das liegt eher nicht so an den großen Themen, die auf der Tagesordnung stehen, sondern am zweiten Punkt. Dort steht bei jeder Sitzung immer die Bürgerfrageviertelstunde. Mal fällt sie aus, weil gar keine Bürger da sind. Mal geht es um eher kleine Themen. Doch morgen Abend wird es wohl richtig spannend. Denn die Initiative 125, die bei ihrer Gründung für einen Quadratmeterpreis von 125 Euro für die Mundelfinger Bauplätze gekämpft hat und mittlerweile bei 110 Euro angekommen ist und mehr Transparenz angekündigt hat, wird nach eigenen Angaben im Rathaus erscheinen, um in der Gemeinderatssitzung ihre Fragen loszuwerden.

Es wird somit das erste Zusammentreffen der Initiative mit dem kompletten Gemeinderat und der oberen Verwaltungsspitze sein, denn bislang waren bei den ersten Gmonden immer nur Abordnungen der einzelnen Gruppen aufeinander getroffen. Bei der ersten Informationsveranstaltung vergangenen Freitag waren zwar viele Mundelfinger und andere Ortsteil-Bewohner da, aber aus der Verwaltung und dem Gemeinderat hielt sich die Präsenz doch in Grenzen. Als Stadträte waren Hannah Jaag und Michael Steinemann anwesend, sie hatten allerdings auch weniger den Frust der Initiative und der Unterstützer zu befürchten, da die BFSO/Grünen-Fraktion sich bei der Gemeinderatssitzung für einen Grundstückspreis für 130 Euro pro Quadratmeter ausgesprochen hat.

Durchaus war das nicht nur ein BFSO-Anliegen, sondern auch der Grünen. Die Erklärung von Jaag ist einfach: „Zum einen wird durch hohe Grundstückspreise dem Flächenfraß nicht im geringsten Einhalt geboten, und zum anderen respektiere ich die gewählten Ortschaftsvertreter“, erklärt die BFSO/Grünen-Stadträtin. Damit spielt sie auf den Wunsch des Mundelfinger Ortschaftsrates an, der einen Grundstückspreis in Höhe von 125 Euro pro Quadratmeter gefordert hatte. „Wenn die Vertreter einer Ortschaft deutlich ihren Willen aussprechen und ihr Wunsch nicht unmittelbar Auswirkung auf das Wohl der Gesamtstadt hat, so sehe ich keinen Grund dem Anliegen nicht zu folgen; oder zumindest durch Gespräche einen Kompromiss auszuhandeln“, so Jaag.

Doch ansonsten ist die Stimmung im Gemeinderat höchst angespannt: Gleich zu Beginn des Jahres gab es eine nicht-öffentliche Sitzung, in der es um die Grundstückspreise und auch die Initiative 125 ging. Vor allem das Einschreiben, das alle Gemeinderäte Anfang Januar von der Initiative erhalten haben, sorgte für wenig Begeisterung. Denn schon der Betreff „Rechtliche und finanzielle Risiken Ihres 149-er-Beschlusses“ zeigte die Richtung des Schreibens, das der Redaktion vorliegt, auf. Der Tenor des Schreibens: die Entscheidung des Gemeinderates verstoße gegen geltendes Recht und bringe mögliche Schadensersatzforderungen mit sich – 667 000 Euro stehen laut Initiative im Raum.

Die Begründung: Der Preis von 149 Euro pro Quadratmeter übervorteile den Bauherrn beim Marktpreis von 110 Euro um 39 Euro pro Quadratmeter. Bei der Gesamtbaufläche von 17 105 Quadratmeter stünden unter dem Strich 667 095 Euro. In ihrem Schreiben betonte die Initiative aber: „Wir wiederholen an dieser Stelle, dass uns keinesfalls daran gelegen ist, dass Ämter Gremien oder Sie als Privatperson in irgendeiner Form Schaden nehmen. Es geht uns rein um die Sache. Sie haben es also selbst in der Hand, diesen sehr bedauerlichen Fehler kurzfristig zu korrigieren.“

Rund 100 Interessierte besuchen die erste Informationsveranstaltung der Initiative 125. Unter den Gästen sind viele aus Mundelfingen, aber auch aus den anderen Hüfingern Ortsteilen. | Bild: Jakober, Stephanie

Doch bei vielen Stadträten kam das Schreiben gar nicht gut an. SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle beispielsweise betonte, dass ihm so was in seiner ganzen Zeit als Stadtrat noch nie passiert sein. Und er blickt immerhin auf Jahrzehnte in der Kommunalpolitik zurück. Auch andere Gemeinderäte äußerten sich unter der Hand ähnlich oder noch deutlicher.

Und was sagt Bürgermeister Michael Kollmeier zu der ganzen Angelegenheit?

Seiner Meinung nach müssten die Stadträte keine Befürchtungen oder Ängste vor irgendwelchen Regressforderungen haben. Wichtig sei ihm eine sachliche Diskussion und er könne nachvollziehen, welchen Eindruck die Einschreiben bei den Stadträten verursacht hätten. Nicht nur, dass es so etwas noch nie gegeben habe, der Umgangston sei nicht der richtige.

Bei der Silvesterversammlung in Behla trat die Initiative 125 erstmals in Erscheinung.

Monatelang sei aus Mundelfingen gefordert worden, dass man endlich den Preis für das Baugebiet festlegen müsse. Nun ist es im Oktober geschehen und nun werde kritisiert, dass man erst einen Preis mit der Schlussrechnung festsetzen könne, wenn man auch die tatsächlichen Kosten für die Erschließung auf die einzelnen Bauplätze umlegen könne. „Wir erwarten in den kommenden Tagen die Schlussrechnung und dann werden wir Transparenz herstellen“, sagt Kollmeier.

Unabhängiges Expertenteam soll Kalkulation unter die Lupe nehmen

Was unter dem Strich steht, sei allerdings ein klarer Gemeinderatsbeschluss – mit elf zu sieben Stimmen. „Von uns stammen die 139 oder die 149 Euro und wir halten sie auch als marktgerecht, sonst hätten wir sie nicht vorgeschlagen.“ Insgesamt könne man sagen, dass die Donauquellregion aktuell wachse und das spiegle sich auch in den Immobilienpreisen wieder. Als Nächstes soll sich ein unabhängiges Expertenteam die Preiskalkulation anschauen und sie auch bewerten. „Das tut auch denjenigen in der Stadtverwaltung gut, die daran gearbeitet haben, wenn sie so bestätigt werden“, sagt der Hüfinger Bürgermeister.