Seit 1946 spielt Reinhard Speck die Trompete. Mit seinen 85 Jahren ist er damit einer der ältesten aktiven Musiker der Polyhymnia Leipferdingen und in der Region. Warum ein Tauschgeschäft seines Vaters nach dem Zweiten Weltkrieg der Beginn von Specks lebenslangen Leidenschaft zur Blasmusik wurde.

Mehr als 75 Jahre ist es nun her, als Reinhard Speck aus Geisingen zum ersten Mal in eine Trompete blies. Bereits in früher Jugend habe ihn die Blasmusik begeistert, erzählt er. Damals sei er einem Aufruf der Idealisten gefolgt, die nach nach dem