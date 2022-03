Geisingen vor 3 Stunden

Pajunk investiert 13 Millionen und schafft so 70 neue Arbeitsplätze in Geisingen

Das Medizintechnik-Unternehmen Pajunk bleibt dem Standort Geisingen treu – und errichtet ein neues Logistikzentrum. Was das für die Region bedeutet und was die Firma an Geisingen so schätzt.