Die Zementwerktürme in Geisingen leuchteten rot bei der „Night of Light“. Mit der spektakulären Aktion wollten Veranstaltungstechnikfirmen auf ihren corona-bedingten Existenzkampf aufmerksam machen.

Mit einem dringenden Hilferuf hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag die Veranstaltungsbranche an die Öffentlichkeit gewandt. Bei der „Night of Light“, der Nacht des Lichts, wurden über 8000 Gebäude in ganz Deutschland in Rot