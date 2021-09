Das Autohaus Brückner mit der Tankstelle in Geisingen schließt Ende September. Die Sozialstation Geisingen kauft das Gelände und sichert damit ihren Standort.

Das Autohaus Brückner in Geisingen am westlichen Kreisverkehr schließt zum Monatsende. Artur Behringer kaufte das Autohaus 1980 von Gottfried Hog und verkaufte es vor zehn Jahren an Stefan Brückner aus Emmingen-Liptingen. Dieser hört nun zum 30.