Beim Schwarzwald-Bike-Marathon standen auch wieder einige Sportler aus dem Bregtal auf dem Treppchen oder belegten vordere Plätze unter den fast 1500 Teilnehmern.

Bereits am Samstag beim Kids-Cup, also dem Mountainbike-Wettbewerb für die Jugend auf der Trainingsstrecke des Furtwanger Skiclubs, gab es Spitzen-Ergebnisse. In der Klasse U 11 männlich siegte bei 32 Startern in dieser Klasse Milan Wintermantel vom Skiclub Furtwangen. Dazu gab es gleich vier Mal einen zweiten Platz für den Skiclub Furtwangen für Louis Scozzari (U 9), Lenja Schwarz (U 9), Amelie Mayer (U 13) und Simon Mayer (U 15). Einen dritten Platz bei der Jugend gab es für Fabian Kuss (U 9) und Andris Vinzent (U 13) vom Skiclub Urach.

Auch beim eigentlichen Schwarzwald-Bike-Marathon am Sonntag gab es wieder Spitzenplätze in der Gesamtwertung sowie in der Klassenwertung. Mit Anja Schwär aus Vöhrenbach (Ostschweiz Druck Cycling Team) gab es sogar eine Gesamtsiegerin aus dem Bregtal beim 42 Kilometer langen „TW-Elektric-Cup“ der Frauen.

Dazu gab es weitere Spitzenplätze in der Gesamtwertung: Thorsten Fahr aus Furtwangen (Oldtimers) belegte beim E-Bike den siebten Platz, in der Altersklasse S2 den zweiten Platz. Daniela Kuss vom Skiclub Urach erreichte über 90 Kilometer den neunten Platz, in der Altersklasse S2 wurde sie Klassensiegerin. Nina Buchholz aus Furtwangen belegte in der Gesamtwertung über 42 Kilometer den elften Platz, in der Hauptklasse Frauen Platz sieben. Heike Drexler vom Skiclub Furtwangen belegte bei den Damen mit dem E-Bike Platz 14 und damit in der Altersklasse S3 den fünften Platz.

Über 60 Kilometer belegte aus Furtwangen Michaela Buchholz (E. Wehrle GmbH) Platz 17, in der Altersklasse S2 Platz sechs. Linus Pahling aus Vöhrenbach (Skiclub Urach) belegte über 42 Kilometer Platz 19, im Junioren-Cup bedeutete dies den vierten Platz. Johannes Dorer aus Furtwangen (Singer-Racing-Team) erzielte über 42 Kilometer Platz 20, in der Herrenklasse war dies Platz acht. Weitere Spitzenplätze in der Altersklasse waren über 60 Kilometer der vierte Platz beim Junioren-Cup für Fabian Bärmann aus Vöhrenbach (Kona Factory) und beim E-Bike der fünfte in der Klasse S1 für Alexander Vollmer aus Vöhrenbach (Koepfer).

Wieder einmal war übrigens die Katharinenhöhe der Punkt, den jede der drei Strecken berührte. Doch ein anderer als früher war hier der Sprecher. Da Hans-Peter Pohl aus terminlichen Gründen verhindert war, entstand eine witzige Situation: Stefan Mayer, ansonsten Stadionmoderator beim SC Freiburg, interviewte Stephan Maier, den Chef der Katharinenhöhe, warum der Schwarzwald-Bike-Marathon für die Nachsorgeklinik so wichtig ist.

Indes sorgte an der Klinik die Narrengruppe Weiherma aus Schönwald dafür, dass es den traditionell vielen Zuschauern gerade an diesem Streckenabschnitt an nichts fehlte. Und hundert Meter weiter oben, am Scheitelpunkt dieses Abschnitts, trug der Skiclub Schönwald Sorge dafür, dass sowohl Radfahrer als auch E-Biker mit Getränken, Obst und Kraftriegeln versorgt wurden – ein Angebot, das nicht alle wahrnahmen, obwohl der lange Aufstieg durchaus kraftraubend und die Sonne schon früh richtig gemein war. Auch die Autofahrer waren diesmal fast überall zufrieden.