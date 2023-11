Ein großes Thema, auch in der Altenpflege, ist derzeit die Digitalisierung. Mit der Hilfe einer modernen Software wird versucht, den steigenden Dokumentationsbedarf aufzufangen. 60.000 Euro werden dafür investiert. Dank des Votums bei dessen Hauptversammlung übernimmt der Trägerverein des Alten- und Pflegeheims St. Cyriak die Hälfte der Kosten, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Nach einer wirtschaftlich schwierigen Zeit schaut der Verein demnach mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft. Ein weiteres Wirtschaftsjahr mit einem Minus liegt hinter den Betreibern.

Steuerberaterin Barbara Niesen-Lübbers erläuterte den Jahresabschluss 2022, blickte zurück auf die Jahre davor, zeigte aber auch auf, wo die Stellschrauben sind hin zu besseren Ergebnissen. Als „Lichtpunkt“ bezeichnete Pfarrer und Vereinsvorsitzender Harald Bethäuser das Wirken von Bernd Reisacher, der seit April interimsmäßig die Leitung der Einrichtung innehat. Dieser sieht in der Größe und der Gestaltung des Hauses „eine tolle Voraussetzung, um eine super Pflege zu machen“. Allerdings bekannte er: „Die Herausforderungen sind riesig, aber das ist überall in der Pflege so.“

Reisacher kennt die Pflegebranche, hat selbst eine Einrichtung betrieben und legte der Versammlung umfassend die Situation dar. Trotz Vollbelegung sei es „schwer, aber nicht unmöglich“, schwarze Zahlen zu schreiben. Der Einsatz von vergleichsweise teuren Leiharbeitskräften habe darauf wesentlichen Einfluss; es brauche sie zeitweise, um die Fachkraftquote zu erfüllen.

Da stimmt zuversichtlich, dass im kommenden Jahr drei der zehn Auszubildenden ihren Abschluss erlangen und erstmals einjährig ausgebildete Pflegeassistenzkräfte das Team verstärken werden. „Wir müssen alles daran setzen, diese zu halten“, betonte Reisacher. Dabei helfen sollen unter anderem Maßnahmen, die den Arbeitsalltag erleichtern, und die Investition in die Digitalisierung: Informationen zu Betreuten stünden so jederzeit und vollumfänglich zur Verfügung. Darüber hinaus musste ein neues Desorientiertenschutzsystem angeschafft werden. Ein paar neue Möbel sollen längst in die Jahre gekommenen Altbestand ersetzen. „Das ist alles wichtig, um das Haus schrittweise voranzubringen“, bekräftigte der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Lübbers.

Die Versorgung der älteren Generation sieht auch Bürgermeister Josef Herdner als eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Die Unterstützung pflegender Angehöriger sei dabei das eine Thema, die Unterbringung in stationären Einrichtungen dann, wenn es anders nicht mehr gehe, das andere. „Zweifelsohne ist das Altenheim ganz, ganz wichtig für die Stadt. Und es ist toll, dass wir so viele Auszubildende haben“, sagte Herdner. Aber man müsse auch als Botschafter nach draußen gehen und Mitglieder werben, denn „dieses Thema geht uns alle an“.

Aktuell zählt der Altenheimverein 62 Mitglieder. Wie Kassierer Matthias Hall in seinem Bericht darlegte, sei man immer noch in der Lage, die Einrichtung punktuell zu unterstützen. Allerdings mahnte auch er an, aktiv zu werden. Sowohl er als auch der gesamte Vorstand wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.