von Stefan Heimpel

Beim Skiclub Vöhrenbach war die Hauptversammlung deutlich von der Corona-Pandemie geprägt. In der Versammlung gab es die Berichte von zwei Jahren, die aber wegen der Einschränkungen deutlich kürzer waren als gewohnt.

Weniger Einnahmen sorgen für ein Minus in der Kasse. So waren es weniger Veranstaltungen, über die Schriftführerin Bettina Schrenk berichten konnte. Die Ski-Ecken wurden online durchgeführt, die sommerlichen Bike-Treffen fanden jeweils vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ein- bis zweimal pro Woche statt. Der im Vorfeld vor jeder Wintersaison durchgeführte Verkauf von Loipenspurabzeichen ist von den Mitgliedern jeweils gut angenommen worden.

Auch der Kassenbericht fiel kürzer aus. Bemerkbar machten sich gerade auch die ausgefallenen Einnahmen, beispielsweise von der Bewirtung an der Fasnet, was insgesamt zu einem gewissen Minus führte.

Nach der Entlastung durch Bürgermeisterstellvertreterin Susanne Dorer standen die turnusmäßigen Wahlen auf der Tagesordnung. Bestätigt in ihren Ämtern wurden der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Straub sowie die Beisitzer Roland Haberstroh, Hermann Sieber, Joachim Schumacher und Luisa Sieber. Weiter unbesetzt bleibt der Posten des Sportwarts alpin. Valentin Lesar wird weiterhin als Beisitzer die Homepage des Vereins betreuen.

Beim Amt des Schriftführers gab es nach 13 Jahren einen Wechsel: Raphaela Riesle übernahm diese Aufgabe von Bettina Schrenk. Die Aufgabe der Mitgliederverwaltung wird Bettina Schrenk aber auch künftig als Beisitzerin übernehmen.

Für die kommende Wintersaison soll in Vöhrenbach wieder ein Loipenabzeichen-Verkauf stattfinden. Ein nordischer Skikurs ist für den 27. Dezember terminiert. Im Jahr 1911 wurde der Skiclub Vöhrenbach gegründet, also vor 110 Jahren. Statt einer Jubiläumsfeier ist im Februar/März 2022 eine dreitägige Skiausfahrt in den Bregenzerwald geplant. Geplant ist auch wieder der Grillwurst-Stand, falls der Fasnet-Umzug am Rosenmontag stattfinden kann. Zwar von Anfang an mit dabei wird der Ski-Club allerdings beim Stadtfest 2022 pausieren. Mit dabei ist der Skiclub wieder beim 25. Schwarzwald-Bike-Marathon.

Ehrungen beim Skiclub Vöhrenbach: Unser Bild zeigt (von links) vorne Joachim Schumacher, Erhard Weisser und Andrea Schumacher und Lara Schumacher, Valentin Lesar, Jürgen Bammert und Vorsitzende Andrea Löhle. Bild: Skiclub | Bild: Skiclub

Ergänzt wurden die Berichte der Sportwarte im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung mit einer Bildershow der Langlaufveranstaltungen bis zum Lockdown 2020, der Sommerwanderung 2020, den Bike-Treffen, von nordischen wie alpinen Skiimpressionen vom schneereichen Winter 2020/21 sowie vom diesjährigen Schwarzwald-Bike-Marathon.

Bei den Ehrungen konnten Ilona, Kevin, Tim und Valentin Lesar, Inge und Matthias Richter, Andrea, Joachim und Lara Schumacher, Linda Plothe wie auch Anette und Eberhard Weisser für ihre 20-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet werden. Seit 40 Jahren halten Jürgen Bammert, Johannes Dengler, Siegfried Heizmann, Joachim Rombach und Karl-Heinz Schneider dem Verein die Treue.