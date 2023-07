Ob Stadtradeln, Kinderuni oder Uhrenbörse: Es wird so einiges geboten in Furtwangen, wie Francesca Hermann und Juliane Güttsches dem Gemeinderat berichteten. Und auch im Handel ist Bewegung, wie ein spezielles Projekt eindrücklich zeigt.

Umfangreiche Informationen zum Stadtmarketing gab es für die Stadträte zum Auftakt der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Francesca Hermann und Juliane Güttsches, Sachbearbeiterinnen des Bereichs Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Eventmanagement, stellten die vielfältigen und sehr unterschiedlichen Aktivitäten vor.

Eine wesentliche Aufgabe ist die Organisation und Begleitung ganz unterschiedlicher Veranstaltungen im Stadtgebiet. So präsentierte sich die Kulturwoche wieder mit einem bunten Programm, auch die beteiligten Vereine zeigten sich sehr zufrieden. Ein Erfolg war die gerade abgeschlossene Aktion „Stadtradeln“, die ein treues Teilnehmerfeld hat. Besonders begrüßt wurde hier der Radcheck. Eigentlich wäre, wie sich zeigte, in Furtwangen großer Bedarf für einen Profi in Sachen Radtechnik.

In den Startlöchern steht erneut die bereits ausgebuchte Kinderuni in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen. Dabei gab es im Kinderuni-Verein einen Wechsel: Die langjährige Vorsitzende Damaris Gutekunst gab ihr Amt an die Leiterin des Uhrenmuseums Nicole Deisenberger ab (siehe Bericht unten). Veränderungen stehen bei der Antik-Uhrenbörse an, die noch einige Zeit während der Sanierung in der Hochschule einen anderen Standort braucht.

Um wieder näher in die Stadt zu kommen, findet die Uhrenmesse nun in der Friedrichschule statt, verbunden mit der Festhalle und einem Festzelt auf dem Schulhof.

Dazu kommt das Furtwanger Stadtfest, in diesem Jahr sogar zwei Tage. Denn in diesem Rahmen wird auch das Jubiläum 150 Jahre Stadtrecht für Furtwangen und 50 Jahre Trödlermarkt gefeiert. Der Schwarzwald-Bike-Marathon wird wieder in und um das Bregstadion stattfinden, da sich der neue Standort sehr gut bewährt habe. Alle wichtigen Bereiche seien an einem Ort vereint und nicht zuletzt sei dies auch die passende Kulisse, um gemeinsam zu feiern. Ein weiterer sehr wichtiger Bereich für die beiden Mitarbeiterinnen ist die Furtwanger Wirtschaft. Nachdem wegen Corona in den Betrieben kaum Aktivitäten zur Werbung neuer Azubis möglich waren, wurde im vergangenen Jahr ein erster Infoabend für Azubis angeboten, der aber noch auf relativ wenig Interesse stieß. Die Wiederholung im Herbst war dann aber sehr erfolgreich. Viele Praktika wurden vereinbart und sogar einige Ausbildungsverträge abgeschlossen.

Sehr erfolgreich läuft auch weiterhin der City-Gutschein. Erfreulich sei, dass man immer wieder neuen Unternehmen zu ihrem Start gratulieren könne. Die Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt von den breiten und erfolgreichen Angeboten.