von Anika Geiger

Am Mittwoch hatte die Feuerwehr Furtwangen einiges zu tun. Grund dafür waren zwei angemeldete Nutzfeuer, die aber nicht mehr unter Beaufsichtigung standen, berichtet Einsatzleiter Jürgen Scherzinger. Um 9 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand an den Ilben gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein Nutzfeuer festgestellt, welches allerdings noch durch den Eigentümer der Fläche beaufsichtigt wurde.

Mehrere Einsätze

Gegen 14.30 Uhr mussten die Feuerwehrmitglieder zu einem Industrieunternehmen ausrücken, weil die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Dort war allerdings kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig, weil lediglich verdampfendes Öl die Anlage ausgelöst hatte. Während der Löschzug noch unterwegs war, kam schon der nächste Alarm. Grund war erneut ein größerer Flächenbrand im Wald bei der Oberen Leimgrube in Furtwangen. Da die Örtlichkeit nicht genau bekannt war, wurde versehentlich die Feuerwehr Gütenbach zu dem Brand gerufen. Kommandant Jürgen Schonhardt alarmierte daraufhin die Feuerwehr Furtwangen, da sich das Feuer auf der Gemarkung Furtwangen befand. Die zwei Feuer von jeweils 20 bis 30 Quadratmetern wurden von den beiden Wehren gelöscht.

Schwieriges Gelände

Um circa 16.15 Uhr wurde die Feuerwehr Furtwangen dann zu Nachlöscharbeiten gerufen, um das größere Nutzfeuer vom Morgen abzulöschen. Dabei habe es sich um schwieriges Gelände gehandelt. Aus diesem Grund und weil das Wasser im Tank aus dem Löschfahrzeug der Feuerwehr Furtwangen nicht ausreichte, wurde aus Gütenbach erneut das Tanklöschfahrzeug zum Pendelverkehr mit Wasser hinzugezogen. „An diesem Einsatztag zeigte es sich mal wieder, dass die Zusammenarbeit der Wehren im Bregtal optimal funktioniert“, lobte Einsatzleiter Jürgen Scherzinger. Insgesamt waren am Mittwoch 19 Mann im Einsatz.

Sicherheitsmaßnahmen einhalten

Beide Feuer waren unbeaufsichtigt. Wanderer hatten die Brände der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr appelliert daher eindringlich an die Bevölkerung, bei angemeldeten Nutzfeuern alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.