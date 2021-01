Der Fasnetauftakt mit dem Klepfen der Fuhrkigili kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Der Lockdown verhindere Ansammlungen, wie in den letzten Jahren auf dem Marktplatz üblich, beim „Einklepfen“ der Fasnet – so teilt die Fasnetzunft Furtwangen in einer Pressemeldung mit. „Wissenschaftliche Studien zur Immunabwehr eines Narren stehen zwar noch aus, aber so sollte doch auch hier die Vernunft obsiegen“, schreibt die Zunft weiter.

Stilles Wachrütteln für Narrenfiguren

Hexen, Spättle, Alte Jungfere, Hanseli, Narrembaumsetzer und der Bodenwälder würden daher ein stilles Wachrütteln zu Beginn der fünften Jahreszeit erleben. „Man könnte meinen, die engere Weihnachtszeit endet dieses Mal nicht und die besinnlichen Tage dauern fort“, so meint der Verein weiter.

Fuhrkigili ab 18 Uhr einzeln unterwegs

Nichtsdestotrotz werde man ab 18 Uhr Fuhrkigili beziehungsweise Klepfer einzeln im Stadtgebiet hören können. „Die Geißel selbst sorgt ja im Betrieb für den zwingend einzuhaltenden Mindestabstand“, so sagen die Narren. „Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen den Klängen der Geißel zu lauschen. Weiter den Narrenmarsch “aus der Dose„ zu Hause zu genießen und am offenen Fenster mitzuschunkeln.“ Für eine Versorgung mit Glühwein und Speckvesper sei selbst zu sorgen, heißt es abschließend.