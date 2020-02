Einiges geboten wird den Einwohnern in Furtwangen und den Teilorten in diesem Jahr. Die Stadtverwaltung hat eine Übersicht zusammen gestellt. Nach den närrischen Tagen im Februar startet die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen musikalisch in das Jahr mit einem Popkonzert in der Festhalle am 28. März. Am 2. Mai lädt die Stadtkapelle Furtwangen zu einem Konzert der Innsbrucker Böhmische in die Festhalle ein und bereits am Tag darauf, 3. Mai, lockt der Naturpark-Markt gemeinsam mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu einem Bummel durch die Furtwanger Innenstadt. Regionale Produkte, Handwerk und der Einzelhandel sorgen für ein breites Angebot.

International Day im Mai

Der 9. Mai steht mit der Berufsbildungsmesse am Otto-Hahn-Gymnasium im Zeichen der Berufsorientierung Jugendlicher. Bereits eine Woche später, am 16. Mai, laden Studenten aus unterschiedlichen Kulturen zum International Day auf den Robert-Gerwig-Platz ein und präsentieren hier kulinarische Besonderheiten. Ebenfalls am 16. Mai führt die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen in Kooperation mit der Anne-Frank- und der Friedrichschule die „Zauberflöte“ in der Festhalle auf.

Musiker feiern

Ein weiteres Highlight wird der Furtwanger Bevölkerung an diesem Wochenende vom Musikverein Katzensteig geboten: Dieser lädt vom 16. bis 18. Mai zum Musikfest ins große Festzelt beim Schulhaus im Katzensteig ein. Nur eine Woche später kann schließlich beim Fuchsfallenfest vom Musikverein Frohsinn Rohrbach ausgelassen gefeiert werden. Termin für das Festwochenende ist der 22. bis 24. Mai.

Mühlentag

Traditionell findet am Pfingstmontag, 1. Juni, der Mühlentag statt. In Linach kann die Mühle des Hinterbauernhofs besichtigt werden. Die Feuerwehr übernimmt die Bewirtung. Mitte Juni wird schließlich eine ganze Woche auf dem Marktplatz gefeiert. Die Kulturwoche findet vom 15. bis zum 19. Juni statt und bietet einen bewährten Mix aus Musik, Tanz und Unterhaltung. Im Ortsteil Schönenbach wird vom 4. bis zum 6. Juli das Spaß- und Musikfest Spausik im Festzelt bei der Schönenbacher Kirche gefeiert. Der Tennisclub Furtwangen feiert am 24. und 25. Juli einen großen Geburtstag, denn der Verein blickt mit einer Feier auf die 100-jährige Vereinsgeschichte zurück.

Antike Uhren

Vom 2. bis 8. August sind 35 Kinder aus ganz Deutschland zu Gast, um bei der Kinderuni Furtwangen in das Studentenleben hinein zu schnuppern. Ein wichtiger Termin für Liebhaber antiker Uhren ist die Antikuhrenbörse Furtwangen, die vom 28. bis zum 30. August bereits zum 36. Mal organisiert wird. In den Räumen der Hochschule Furtwangen treffen sich Uhrenhändler und Uhrenliebhaber aus ganz Europa. Das Highlight an diesem Wochenende sei laut den Veranstaltern der Trödlermarkt mit Stadtfest am Samstag, 29. August. Der größte Trödlermarkt Südbadens sorgt in der Furtwanger Innenstadt für eine unvergleichbare Stimmung.

Schwarzwald-Bike-Marathon

Sportlich wird es schließlich am Wochenende vom 12. bis zum 13. September, wenn im Rahmen des Schwarzwald-Bike-Marathons wieder ambitionierte Radfahrer auf die Strecke gehen. Einmal mehr steht das Motto „Radeln für einen guten Zweck“ im Vordergrund, denn mit einem Teil des Startgeldes wird die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe unterstützt.

Verkaufsoffener Sonntag

Der zweite verkaufsoffene Sonntag des Furtwanger Einzelhandels wird schließlich am 18. Oktober organisiert. Eine große Kunstveranstaltung bildet den Rahmen für den ausgiebigen Bummel an diesem Tag. Am 24. Oktober startet schließlich der HFU-Black-Forest-Run. Schaurig gruselig werde es bei der Horrorhöh‘-Halloween-Party der Sportfreunde Neukirch am 31. Oktober. Die Schwarzwaldhalle Neukirch verwandele sich in ein Gruselkabinett. Den Abschluss im Veranstaltungskalender der Stadt Furtwangen bilden traditionsgemäß der Barbaramarkt am 5. Dezember und der Christkindlmarkt vom 11. bis zum 13. Dezember.

Weitere Veranstaltungen

Darüber hinaus teilt die Stadt mit, dass zahlreiche Vorträge, Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen, Jahreskonzerte, Theaterabende und vieles mehr das Programm weiter bereichern. Weiter laden die Sportvereine zu vielen Sportfesten, Wettkämpfen und Veranstaltungen. Im Guckloch-Kino werden das ganze Jahr über interessante Filme für Jung und Alt gezeigt und die Volkshochschule Oberes Bregtal bietet ebenfalls viele Seminare und Kurse.